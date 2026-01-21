Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nachbarschaftsstreit endet in Strafanzeige

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Eine 19-Jährige hatte am Montagabend einen neuen Kinderwagen im westlichen Weimarer Land in einem Hausflur eines Mehrfamilienhaues abgestellt. Als die junge Frau am Dienstagnachmittag in den Hausflur trat, war der Kinderwagen weg. Sie alarmierte die Polizei und erstattete Anzeige wegen Diebstahls. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen zunächst die Strafanzeige entgegen und befragten in der Folge die Nachbarschaft, um mögliche Zeugen ausfindig zu machen. Ein 69-Jähriger erklärte dann, dass er den Wagen in einen separatem Fahrradraum gesperrt hatte. Die Besitzerin war nicht im Besitz eines Schlüssels für den Raum. Die Beamten konnten dann, den Wagen zurückgeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

