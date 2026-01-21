PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Süßer Raub

Jena (ots)

Dienstagnachmittag meldete der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in der Jenaer Innenstadt einen flüchtigen Ladendieb. Nach Eintreffen der Beamten gab der Detektiv an, dass der unbekannte Täter sich Flaschen, Süßigkeiten und Getränkezubehör in zwei Beutel packte und anschließend den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte. Als er dann durch den Ladendetektiv angesprochen und festgehalten wurde, versuchte der unbekannte Täter zu flüchten und schubste dabei den Detektiv. Ihm gelang die Flucht mit einem Beutegut im Wert von über 500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

