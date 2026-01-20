Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert und Gewalttätig

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Am Montagabend kam es in Blankenhain zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen im Alter von 26 und 58 Jahren. Im Verlaufe des Abends machte der 58-Jährige gegenüber der Freundin des 26-Jährigen unangemessene Drohungen. Als der 26-Jährige den 58-Jährigen zur Rede stellen wollte, schlug dieser ihm ins Gesicht. Kurze Zeit später fragte der Angegriffene den Mann nach Geld, welches er ihm auch übergab. Aus ungeklärten Gründen rastete der 26-Jährige nun aus und schlug seinem Gegenüber ins Gesicht und bedrohte ihn anschließend es kam zu einer wechselseitigen Auseinandersetzung. Beide Beteiligte waren alkoholisiert und erlitten Verletzungen im Gesicht, welche jedoch nicht medizinisch versorgt werden mussten. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sowie Bedrohung eingeleitet.

