LPI-J: Betrugsversuch erkannt
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Am Montagabend erhielt eine 62-Jährige Frau einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Sie hörte eine weibliche Stimme, welche um Hilfe ihrer Mutter bat, sowie eine aus dem Hintergrund wahrnehmbare kindliche Stimme, welche die "Oma" aufforderte der "Mama" zu helfen. Die angerufene Dame zeigte gegenüber der Anruferin keine Reaktionen sodass das Telefonat beendet wurde. Anschließend kontaktierte sie ihre Tochter, welche keine Hilfe benötigte und sich in keiner Notsituation befand. Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet, diese leiteten Ermittlungen wegen versuchten Betruges ein.
