PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision mit Fußgänger endet glimfplich

Jena (ots)

Am Montag kam es im Spitzweidenweg Ecke Scharnhorststraße zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Als der Fahrer in die Scharnhorststraße einbiegen wollte, übersah er mutmaßlich aus Unachtsamkeit den über die Straße laufenden Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß. Der leicht verletzte Fußgänger wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 08:30

    LPI-J: Diebstahl in Schule

    Jena (ots) - Am Montag meldete die Schulleiterin einer Gemeinschaftsschule in Jena einen Diebstahl. Eine Geldkassette, welche sich in einem Büro befand, wurde geöffnet und das darin befindliche Bargeld im Wert von knapp 200 EUR entwendet. Zum Täter konnten keine Hinweise gefunden werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 E-Mail: ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 08:30

    LPI-J: 92-Jährige erkennt Betrugsversuch

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf : Eine 92-Jährige Frau in Hermsdorf erhielt am Montagabend einen Anruf von ihrer vermeintlichen Tochter. Diese habe einen Autounfall gehabt. Doch die Dame hat gar keine Tochter, deswegen beendete sie das Telefonat und meldete sich umgehend bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland. Diese hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zu einem finanziellen Schaden kam es nicht. Rückfragen ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 08:30

    LPI-J: Hundebiss in Eisenberg

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Montagabend wollte die Halterin eines Hundes mit diesem Spazieren gehen. Als sie das Haus verließ, riss sich der Hund los und rannte auf einen 47-jährigen Mann zu. Als dieser versuchte den Hund durch Gesten von sich fernzuhalten, biss ihn der Hund in den Unterarm. Glücklicherweise trug der Geschädigte eine Jacke und wurde dadurch lediglich leicht Verletzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren