LPI-J: Kollision mit Fußgänger endet glimfplich
Jena (ots)
Am Montag kam es im Spitzweidenweg Ecke Scharnhorststraße zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Als der Fahrer in die Scharnhorststraße einbiegen wollte, übersah er mutmaßlich aus Unachtsamkeit den über die Straße laufenden Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß. Der leicht verletzte Fußgänger wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell