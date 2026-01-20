LPI-J: Hundebiss in Eisenberg

Weimar (ots) - Legefeld: Eine 37-Jährige fühlte sich am Samstagnachmittag in ihrer Ruhe gestört. Eine Nachbarin spielte sehr laute Musik ab. Die Frau wollte an der betreffenden Wohnung klingeln und um Ruhe bitten. Die 47-Jährige öffnete die Tür, aber statt ein normales Gespräch zu führen, beleidigte sie direkt die 37-Jährige. Diese ließ sich dies aber nicht gefallen und informierte die Polizei und erstattete ...

mehr