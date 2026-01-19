PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beleidigung nach Ruhestörung

Weimar (ots)

Legefeld: Eine 37-Jährige fühlte sich am Samstagnachmittag in ihrer Ruhe gestört. Eine Nachbarin spielte sehr laute Musik ab. Die Frau wollte an der betreffenden Wohnung klingeln und um Ruhe bitten. Die 47-Jährige öffnete die Tür, aber statt ein normales Gespräch zu führen, beleidigte sie direkt die 37-Jährige. Diese ließ sich dies aber nicht gefallen und informierte die Polizei und erstattete Anzeige. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

