Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beleidigung nach Ruhestörung

Weimar (ots)

Legefeld: Eine 37-Jährige fühlte sich am Samstagnachmittag in ihrer Ruhe gestört. Eine Nachbarin spielte sehr laute Musik ab. Die Frau wollte an der betreffenden Wohnung klingeln und um Ruhe bitten. Die 47-Jährige öffnete die Tür, aber statt ein normales Gespräch zu führen, beleidigte sie direkt die 37-Jährige. Diese ließ sich dies aber nicht gefallen und informierte die Polizei und erstattete Anzeige. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell