LPI-J: Unfall in Weimar Nord

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Polizeibeamten haben am Samstagabend eine verdächtige männliche Person in Hermsdorf beobachtet. Nachdem sich die Beamten näherten, beschleunigte der junge Mann seinen Schritt. Er wurde aufgefordert stehen zu bleiben Sie hielten ihn am Arm fest. Der Mann versuchte sich loszureißen und musste durch die Beamten fixiert werden. Nun durchsuchten die Polizisten den Mann und konnten in ...

mehr