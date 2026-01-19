PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall in Weimar Nord

Weimar (ots)

Bereits am Freitag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer in Weimar Nord. Der 44-Jährige fuhr mit seinem Rad die Straße entlang und rutschte mit dem Vorderrad auf der glatten Fahrbahn weg und touchierte einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Neben einem leichten Sachschaden am Fahrzeug, verletzte sich der Radfahrer selbst am Bein. Er wurde deswegen behandelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 07:30

    LPI-J: Kellereinbruch in Weimar

    Weimar (ots) - Ein 73-Jähriger meldete am Sonntagmorgen, den Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Weimarer Westen. Die unbekannten Täter haben mehrere Kellertüren aufgebrochen und nach Beute gesucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nicht entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 500 Euro. Die Polizei Weimar geht aktuell Hinweisen nach einem möglichen Tatverdächtigen nach. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 07:30

    LPI-J: Drogenfund nach Personenkontrolle

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Polizeibeamten haben am Samstagabend eine verdächtige männliche Person in Hermsdorf beobachtet. Nachdem sich die Beamten näherten, beschleunigte der junge Mann seinen Schritt. Er wurde aufgefordert stehen zu bleiben Sie hielten ihn am Arm fest. Der Mann versuchte sich loszureißen und musste durch die Beamten fixiert werden. Nun durchsuchten die Polizisten den Mann und konnten in ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 07:30

    LPI-J: Ladendieb gestellt

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Am Samstagnachmittag beobachteten zwei Mitarbeiterinnen eines Supermarktes in Hermsdorf eine verdächtige Person im Markt. Als der Mann den Kassenbereich verlassen möchte, reagierte die Diebstahlssicherung. Die Frauen rufen die Polizei. Diese fand in der Jackentasche des 29-Jährigen, ein nicht bezahltes Parfüm im Wert von über 70 Euro. Das Parfüm wurde an den Markt zurückgegeben und gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren