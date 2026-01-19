LPI-J: Unfall in Weimar Nord
Weimar (ots)
Bereits am Freitag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer in Weimar Nord. Der 44-Jährige fuhr mit seinem Rad die Straße entlang und rutschte mit dem Vorderrad auf der glatten Fahrbahn weg und touchierte einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Neben einem leichten Sachschaden am Fahrzeug, verletzte sich der Radfahrer selbst am Bein. Er wurde deswegen behandelt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell