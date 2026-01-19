LPI-J: Kellereinbruch in Weimar
Weimar (ots)
Ein 73-Jähriger meldete am Sonntagmorgen, den Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Weimarer Westen. Die unbekannten Täter haben mehrere Kellertüren aufgebrochen und nach Beute gesucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nicht entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 500 Euro. Die Polizei Weimar geht aktuell Hinweisen nach einem möglichen Tatverdächtigen nach. Die Ermittlungen dauern an.
