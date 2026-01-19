PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto triff Fußgängerin

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Bereits am Freitagmorgen fuhr eine 57-Jährige mit ihrem VW in Hermsdorf an eine Ampel heran. Sie bog nach links in eine andere Straße ein und übersah eine dunkel gekleidete Fußgängerin. Es kam zur Kollision, wobei die 46-Jährige Fußgängerin stürzte. Die Frau verletzte sich leicht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

