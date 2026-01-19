LPI-J: Toilettenanlage beschädigt
Jena (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag eine öffentliche Toilette im Paradiespark beschädigt. Dabei begaben sich die Täter in das Gebäude und griffen Türen und Papierspender an. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf ca. 300 Euro. Hinweise zu möglichen Tätern gibt es bisher nicht. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.
