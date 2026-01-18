PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geworfener Böller verfehlt Passant nur knapp - Zeugen gesucht

Bad Berka (ots)

Am Freitagnachmittag, kurz nach 17:00 Uhr, befand sich ein 34 Jähriger in Bad Berka im Bereich der Tiefengrubener Straße, als ein roter Skoda Fabia an diesem vorbeifuhr und die Insassen einen Feuerwerkskörper in seine Richtung warfen. Der Sprengkörper detonierte ca. 3-4 Meter neben dem Herrn, sodass dieser ein Knalltrauma im linken Ohr erlitt. Bereits im Vorfeld sollen aus dem Fahrzeug mehrere Böller auf die Straße geworfen worden sein. Zeugen, die Angaben zur Tathandlung oder zur Person des Täters machen können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichen 0014413/2026 telefonisch unter 036438820 oder per Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

