Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glätte führt zu Unfällen

Weimar / Weimarer Land (ots)

Aufgrund von Winterglätte kam es am Freitagmorgen in Weimar und im Weimarer Land zu Unfällen mit teils erheblichen Sachschäden.

So befuhr eine 19 Jährige aus dem Landkreis Sömmerda mit ihrem Ford Fiesta die Blutstraße aus Richtung Buchenwald kommend in Richtung der Einmündung Ettersburger Straße. Kurz vor der Einmündung geriet sie auf dem überfrorenen Kopfsteinpflaster ins Rutschen und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte sie zuerst mit einem Baum und Verkehrsleitpfosten, ehe sich das Fahrzeug überschlug und im Graben liegen blieb. Couragierte Ersthelfer befreiten sie zügig aus dem verunfallten PKW, wobei sich eine Ersthelferin selbst leicht verletzte. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. An Fahrzeug, Baum und Leitpfosten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000,00 EUR.

In Kranichfeld befuhr eine 35 Jährige mit ihrem Toyota Prius die Straße Lindental aus Richtung des Abzweiges Stephanshöhe in Richtung der Einmündung Am Neuen Mahle. Auf der abschüssigen und glatten Straße begann der PKW, statt wie beabsichtigt nach links abzubiegen, geradeaus über die Kreuzung zu schlittern. Hierbei kollidierte dieser folglich mit einem Laternenpfahl. Es entstanden Sachschäden an PKW und Laterne in Höhe von ca. 2000,00 EUR.

Im Weimarer Ortsteil Holzdorf befuhr eine 45-jährige Skoda Fahrerin die Straße Am Feldrain in Richtung Obergrunstedt. In einer Rechtskurve kommt sie wegen der Glätte von der Fahrbahn ab und bleibt im Straßengraben liegen. Der PKW war in der Folge nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst barg den Skoda, wonach jedoch ein 22-jähriger VW-Fahrer ebenfalls in der Kurve ins Rutschen gerät und folglich mit dem Abschleppfahrzeug der Marke Mercedes kollidierte. Im Zuge beider Unfälle entstand Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

