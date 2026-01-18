LPI-J: Garageneinbruch
Apolda (ots)
Im Tatzeitraum vom 15.01.2026, 12:00 Uhr und 16.01.2026, 11:00 Uhr kam es zu einem Garageneinbruch im Garagenkomplex in der Nordstraße Apolda. Durch den oder die unbekannten Täter wurde zunächst versucht, ein Zaun Feld der Umfriedung aufzuschneiden, was jedoch misslang und dieses anschließend aufgetreten wurde. Anschließend wurde versucht, mehrere Garagen zu öffnen, in dem man die Vorhängeschlösser beschädigte und teilweise entwendete. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, da der Einbruch in einige Garagen misslang und einige Garagen leer standen. Es blieb bei Sachschaden und den entwendeten Schlössern.
