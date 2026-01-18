Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit dem Auto ins Rutschen gekommen

Apolda (ots)

Am 16.01.2026 ereignete sich gegen 06:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw VW auf der Verbindungsstraße zwischen den Ortslagen Reisdorf und Auerstedt. Hierbei befuhr die 23jährige Fahrerin mit ihrem Pkw die Straße aus Auerstedt kommend in Richtung Reisdorf, wobei diese hier ihre Fahrt nach der Ortslage beschleunigte. Hier geriet das Fahrzeug auf spiegelglatter Fahrbahn ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab und blieb anschließend auf dem Dach im Graben liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden.

