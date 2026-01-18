Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flagge entwendet und angezündet

Jena (ots)

Am Samstagabend, kurz vor Mitternacht, befuhr eine Streife der Polizei Jena den Marktplatz im Stadtzentrum. Auffällig war, dass eine Personengruppe vom Markt plötzlich vor dem Streifenwagen flüchtete. Durch einen Zeugen wurde bekannt, dass die Täter zuvor eine Europaflagge vom Rathaus entwendet hatten. Anschließend versuchten sie die Flagge am Hanfrieddenkmal anzuzünden. Die Gruppe soll aus 6-8 Personen bestanden haben und nach der Tat durch die Gasse An der Marktmühle in Richtung Saalstraße geflüchtet sein. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell