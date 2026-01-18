PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in ehemaliger Gaststätte: Haus bleibt bewohnbar

Kahla, Jena (ots)

Am Samstag in den Mittagsstunden brach in einer ehemaligen Gaststätte in Seitenroda aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Das Feuer griff teilweise auf den Innenraum des Gebäudes über. Die Kameraden der Feuerwehren aus Seitenroda, Kahla, Orlamünde, Stadtroda und Eisenberg konnten den Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle bringen und Schlimmeres verhindern. Das Gebäude blieb trotz der Schäden weiterhin bewohnbar.

Die 46-jährige Eigentümerin wurde durch aufmerksame Nachbarn gewarnt. Sie erlitt eine Rauchgasintoxikation, konnte jedoch nach medizinischer Behandlung vor Ort verbleiben.

Während der Löscharbeiten musste die Landstraße zeitweise voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Jena nahm die Ermittlungen zum Brand auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

