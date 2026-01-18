PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Polizeibeamte mit Messer bedroht

Jena (ots)

Am Samstagabend kam es zu umfangreichen Suchmaßnahmen nach einem 16-jährigen Mädchen im Bereich Jena Göschwitz und Jena Lobeda. Durch ihre Freundin wurde gemeldet, dass sich die junge Frau möglicherweise in einer Lage befindet, in der eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Es folgte eine Suche entlang der Bahngleise in Göschwitz mit mehreren Funkstreifen des Inspektionsdienstes sowie der Einsatzunterstützung Jena. Der Zugverkehr wurde für den Zeitraum der Suche gesperrt. Letztendlich wurde die Vermisste im Bereich der Stadtrodaer Straße in Höhe der Anschlussstelle der A4 in Lobeda gesichtet, woraufhin sie in Richtung der Autobahn flüchtete. Die Beamten konnten das Mädchen schließlich auf dem Standstreifen der Autobahn einholen. Hier kam es dazu, dass sie den Beamten ein Messer entgegenhielt und diese damit bedrohte. Es gelang den Beamten dann die Täterin zu entwaffnen und festzunehmen. Glücklicherweise blieben alle Personen unverletzt, trotz heftiger Gegenwehr der jungen Frau. Bei der Durchsuchung der Person wurde noch eine kleine Menge Crystal Meth aufgefunden und beschlagnahmt. Anschließend wurde sie in eine psyiatrische Einrichtung in Stadtroda eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

