Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 18-Jähriger überfallen

Jena (ots)

Am Samstagabend, gegen 18:10 Uhr, wollte der 18-jährige Geschädigte in der Drackendorfer Straße in Jena Zigaretten aus einem Automaten ziehen. Als er den Automaten bediente, zeigte dieser eine Fehlermeldung, so dass keine Zigaretten herauskamen. In diesem Moment verspürte der Geschädigte einen heftigen Schlag gegen den Kehlkopf und war kurzzeitig handlungsunfähig. Ein zweiter Täter griff in dem Moment in den Ausgabeschacht des Automaten um Zigaretten zu entwenden, was nicht gelang. Laut dem Geschädigten handelt es sich um zwei männliche Täter, welche sich dann in Richtung Klinikum entfernt haben. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt.

