Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannte stehlen zwei Mountainbikes aus Schuppen in Stadtroda

Stadtroda (ots)

Im Zeitraum vom 13.01. bis 16.01.26 entwendeten bislang unbekannte Täter im Beckertal in Stadtroda zwei Fahrräder aus einem Schuppen. Dazu überstiegen sie einen Zaun und verschafften sich Zugang zu dem Grundstück.

Gestohlen wurden ein graues Herren Mountainbike Stevens S 6 Pro 05 sowie ein graues Damen Mountainbike Centurion Fit 2 RH 416. Der Gesamtwert der Räder beträgt rund 1.600 Euro.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Diebstahl auf und sucht nun Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Stadtroda unter der Telefonnummer 0361 574356210 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell