Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Automatensprengung

Apolda (ots)

Am 18.01.2026 meldeten Reisende es in den frühen Morgenstunden gegen 06:00 Uhr einen lauten Knall im Bereich des Bahnhofgebäudes in Apolda. Kurze Zeit später konnte durch die Polizei bestätigt werden, dass hier im Bereich des Bahnhofgebäudes ein Zigarettenautomat, vermutlich mittels Böllern, in die Luft gesprengt wurde. Der Automat wurde hierbei komplett zerstört und der Inhalt durch den oder die bislang unbekannten Täter entwendet. Die Höhe des entwendeten Bargeldes und Menge der entwendeten Zigaretten können bislang nicht abgeschätzt werden.

