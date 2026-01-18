PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Automatensprengung

Apolda (ots)

Am 18.01.2026 meldeten Reisende es in den frühen Morgenstunden gegen 06:00 Uhr einen lauten Knall im Bereich des Bahnhofgebäudes in Apolda. Kurze Zeit später konnte durch die Polizei bestätigt werden, dass hier im Bereich des Bahnhofgebäudes ein Zigarettenautomat, vermutlich mittels Böllern, in die Luft gesprengt wurde. Der Automat wurde hierbei komplett zerstört und der Inhalt durch den oder die bislang unbekannten Täter entwendet. Die Höhe des entwendeten Bargeldes und Menge der entwendeten Zigaretten können bislang nicht abgeschätzt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 08:31

    LPI-J: Garageneinbruch

    Apolda (ots) - Im Tatzeitraum vom 15.01.2026, 12:00 Uhr und 16.01.2026, 11:00 Uhr kam es zu einem Garageneinbruch im Garagenkomplex in der Nordstraße Apolda. Durch den oder die unbekannten Täter wurde zunächst versucht, ein Zaun Feld der Umfriedung aufzuschneiden, was jedoch misslang und dieses anschließend aufgetreten wurde. Anschließend wurde versucht, mehrere Garagen zu öffnen, in dem man die Vorhängeschlösser beschädigte und teilweise entwendete. Nach jetzigem ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 08:30

    LPI-J: Mit dem Auto ins Rutschen gekommen

    Apolda (ots) - Am 16.01.2026 ereignete sich gegen 06:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw VW auf der Verbindungsstraße zwischen den Ortslagen Reisdorf und Auerstedt. Hierbei befuhr die 23jährige Fahrerin mit ihrem Pkw die Straße aus Auerstedt kommend in Richtung Reisdorf, wobei diese hier ihre Fahrt nach der Ortslage beschleunigte. Hier geriet das Fahrzeug auf spiegelglatter Fahrbahn ins Rutschen, ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 07:09

    LPI-J: Flagge entwendet und angezündet

    Jena (ots) - Am Samstagabend, kurz vor Mitternacht, befuhr eine Streife der Polizei Jena den Marktplatz im Stadtzentrum. Auffällig war, dass eine Personengruppe vom Markt plötzlich vor dem Streifenwagen flüchtete. Durch einen Zeugen wurde bekannt, dass die Täter zuvor eine Europaflagge vom Rathaus entwendet hatten. Anschließend versuchten sie die Flagge am Hanfrieddenkmal anzuzünden. Die Gruppe soll aus 6-8 Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren