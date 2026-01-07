Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: "Tausche Handy gegen Personalien"

Leipzig (ots)

Richtig dumm lief es gestern für einen von zwei Parfum-Dieben am Leipziger Hauptbahnhof: Die beiden Männer versuchten gegen Mittag ein Parfum im Wert von über 250 Euro in einem Geschäft zu entwenden. Als der Diebstahl aufflog, flüchteten die beiden. Dabei verlor ein Tatverdächtiger sein Iphone 15pro, was die Bundespolizei sicherstellte.

Der bisher unbekannte Dieb kann sich gern bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof melden, um seine Besitzansprüche geltend zu machen.

Nach Erhebung seiner Personaldaten kann er sein Telefon gegebenen- falls zurückgekommen.

