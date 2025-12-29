PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: 12-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Leimen (ots)

Seit dem 12. Dezember 2025 wird ein 12-jähriges Mädchen aus Leimen vermisst. Das Mädchen ist derzeit in einer nahegelegenen Jugendeinrichtung untergebracht und verließ diese am 12. Dezember 2025 gegen 22:00 Uhr. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Ein Unglücksfall oder eine hilflose Lage können nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - 165 cm groß
   - circa 48 kg
   - dünne Statur
   - halblange, glatte, schwarze Haare
   - bekleidet mit einer weißen, knielangen Daunenjacke, einer hellen
     Jeans mit leichtem Schlag, weißen Schuhen sowie einer schwarzen 
     Handtasche

Ein Lichtbild der 12-Jährigen kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/leimen-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Herm
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

