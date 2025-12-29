POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger
Edingen-Neckarhausen (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 14-Jährigen wird hiermit zurückgenommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6185498). Die Vermisste kehrte selbstständig und wohlbehalten an die gemeinsame Wohnandresse der Eltern zurück.
Medienvertretende werden gebeten das Lichtbild des Vermissten aus ihren Beständen zu nehmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Herm
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell