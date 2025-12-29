Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger

Edingen-Neckarhausen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 14-Jährigen wird hiermit zurückgenommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6185498). Die Vermisste kehrte selbstständig und wohlbehalten an die gemeinsame Wohnandresse der Eltern zurück.

Medienvertretende werden gebeten das Lichtbild des Vermissten aus ihren Beständen zu nehmen.

