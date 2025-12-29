PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger

Edingen-Neckarhausen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 14-Jährigen wird hiermit zurückgenommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6185498). Die Vermisste kehrte selbstständig und wohlbehalten an die gemeinsame Wohnandresse der Eltern zurück.

Medienvertretende werden gebeten das Lichtbild des Vermissten aus ihren Beständen zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Herm
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 13:50

    POL-MA: Mannheim: Mann während eines Streits mit Pfefferspray verletzt

    Mannheim (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 07:15 Uhr, kam es in der Mittelstraße in Höhe der Lupinenstraße zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und einer bislang unbekannten männlichen Person. Nachdem die beiden Beteiligten anfänglich verbal in Streit geraten waren, schlug der unbekannte Täter dem 27-Jährigen unvermittelt mehrfach mit ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 13:47

    POL-MA: Mannheim/BAB 6: Verkehrsunfall auf der Autobahn mit drei Leichtverletzten

    Mannheim (ots) - Am Samstagmittag, gegen 12:20 Uhr, fuhren ein 30-Jähriger mit seinem Ford sowie ein 59-Jähriger und ein 23-Jähriger mit ihren beiden Fahrzeugen der Marke Skoda auf der BAB 6 in Richtung Heilbronn. Alle Fahrzeuge befanden sich auf dem mittleren Fahrstreifen, als der 59-Jährige sein Fahrzeug zwischen dem Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren