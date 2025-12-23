Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger

Edingen-Neckarhausen (ots)

Seit dem 18. Dezember 2025 wird eine 14-jährige Jugendliche aus Edingen-Neckarhausen vermisst. Die junge Frau verließ gegen 17:00 Uhr nach der Schule mit einem Koffer die elterliche Wohnung. Wohin sie fuhr, ist bislang unklar. Am 19. Dezember meldete die Mutter ihre Tochter als vermisst, da sie auch am folgenden Tag nicht zu Hause oder in der Schule erschien und kurz zuvor geäußert hatte nach Köln zu wollen. Sie trage überwiegend schwarz, darunter schwarze Stiefel, eine schwarze Hose und eine kurze Kunstpelzjacke.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der 14-Jährigen.

Ein Unglücksfall oder eine hilflose Lage können nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.

Die Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

- osteuropäisches Erscheinungsbild - lange dunkle Haare - dunkel gekleidet - führt evtl. Koffer mit sich

Ein Lichtbild der Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/edingen-neckarhausen-rhein-neckar-kreis-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell