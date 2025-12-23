Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Außenlager einer Firma - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Außenlager einer Baufirma in Hemsbach ein.

Die Unbekannten begaben sich zur Rückseite des Firmengeländes in der Straße Am Hinterroth und durchtrennten die Umzäunung des Geländes. Hier brachen die Eindringlinge zunächst einen Container auf, aus dem sie jedoch nichts entwendeten. Von dem Gelände ließen sie schließlich mehrere Rüttelplatten in verschiedenen Größen sowie einen Fugenschneider mitgehen. Auch eine in einem Baum aufgehängte Wildkamera wurde mitgenommen. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Größe und des Gewichts der entwendeten Gegenstände ist davon auszugehen, dass die Unbekannten einen Lastwagen mit Kranaufbau oder Ähnliches zum Abtransport benutzt haben.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell