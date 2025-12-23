Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einbruch Schmuck und Bargeld erbeutet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus am Montag in Dossenheim erbeuteten Unbekannte Schmuck und Bargeld.

Die Unbekannten begaben sich in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 19.10 Uhr zur Terrasse, die sich auf der Gebäuderückseite des Zweifamilienanwesens im Fliederweg befindet. Hier brachen sie die Terrassentür auf und drangen in die Wohnräume ein. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Schubladen in mehreren Räumen und ließen Schmuckstücke und Bargeld mitgehen. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich noch nicht abschließend beziffern.

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell