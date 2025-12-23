PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einbruch Schmuck und Bargeld erbeutet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus am Montag in Dossenheim erbeuteten Unbekannte Schmuck und Bargeld.

Die Unbekannten begaben sich in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 19.10 Uhr zur Terrasse, die sich auf der Gebäuderückseite des Zweifamilienanwesens im Fliederweg befindet. Hier brachen sie die Terrassentür auf und drangen in die Wohnräume ein. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Schubladen in mehreren Räumen und ließen Schmuckstücke und Bargeld mitgehen. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich noch nicht abschließend beziffern.

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 14:03

    POL-MA: Heidelberg/BAB 656: Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden

    Heidelberg/BAB 656 (ots) - Ein Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden ereignete sich am Montagnachmittag am Autobahnkreuz Heidelberg. Ein 33-jähriger Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Opel auf der A 656 von Heidelberg in Richtung Mannheim unterwegs. Am Autobahnkreuz Heidelberg wechselte er auf die A 5 in Richtung Heidelberg. In der Überleitung stockte der ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 13:58

    POL-MA: Heidelberg: Container aufgebrochen und Bargeld entwendet - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein vorübergehend aufgestellter Container in der Heidelberger Altstadt aufgebrochen und daraus Bargeld entwendet. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Zeit zwischen Sonntagabend gegen 23:00 Uhr und Montagmorgen gegen 09:00 Uhr Zugang zu dem Container, der im Bereich des ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 13:46

    POL-MA: Mannheim: Autoscheiben eingeschlagen und Gegenstände entwendet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden an zwei Autos, die in der Rennershofstraße geparkt waren, jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Eine bislang unbekannte Täterschaft zerstörte im Zeitraum zwischen Sonntagabend gegen 21:30 Uhr und Montagmorgen gegen 08:30 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines blauen Opel Adam und entwendete aus dem Inneren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren