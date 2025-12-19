PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251219-2: Autofahrer nach Verkehrsunfall in Klinik verstorben

Brühl (ots)

Hinweise auf medizinischen Notfall

Nachtrag zur Pressemeldung mit der Ziffer 3 vom 18. Dezember 2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/6182523

Der Autofahrer (44), der sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag (18. Dezember) in Brühl schwerste Verletzungen zugezogen hat, ist am Donnerstagnachmittag in einer Klinik verstorben.

Nach derzeitigem Sachstand soll der Fahrer (44) eines Nissan gegen 13.10 Uhr auf der Euskirchener Straße aus Richtung Badorf in Richtung Römerstraße gefahren sein. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er in Höhe der Hausnummer 58 nach links von seiner Fahrspur abgekommen und mit einem am Straßenrand geparkten Lieferfahrzeug auf der Gegenfahrbahn zusammengestoßen.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. Die Ermittler gehen unter anderem Hinweisen nach, wonach ein medizinischer Notfall ursächlich für den Unfall gewesen sein könnte. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

