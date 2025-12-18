PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251218-3: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Brühl (ots)

Ermittlungen nach Unfallursache aufgenommen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag (18. Dezember) in Brühl hat sich ein Autofahrer (44) schwerste Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Mann unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Fahrer eines Nissan gegen 13.10 Uhr auf der Euskirchener Straße aus Richtung Badorf in Richtung Römerstraße gefahren sein. Aus bislang ungeklärter Ursache ist er in Höhe der Hausnummer 58 nach links von seiner Fahrspur abgekommen und mit einem am Straßenrand parkenden Lieferfahrzeug auf der Gegenfahrbahn zusammengestoßen. Zum Zeitpunkt der Kollision habe sich keine Person im Lieferfahrzeug befunden.

Alarmierte Polizisten sperren die Unfallörtlichkeit für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme komplett ab. Ein Verkehrsunfallaufnahme Team der Polizei Köln unterstützt die Beamten vor Ort bei der Spurensicherung.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zur Unfallursache bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 13:17

    POL-REK: 251218-2: Polizisten kontrollieren Autofahrer nach illegalem Rennen

    Bergheim (ots) - Blutprobe entnommen und Führerschein sichergestellt Polizisten haben am Mittwochmittag (17. Dezember) in Bergheim-Thorr einen Autofahrer (46) kontrolliert, der zuvor versuchte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Die Beamten stellten den Führerschein und das Fahrzeug des Mannes sicher. Gegen 13 Uhr sahen die Beamten den Peugeot ohne Kennzeichen ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 11:50

    POL-REK: 251218-1: Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Berrenrather Straße mehr als eine Stunde gesperrt Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (17. Dezember) in Frechen ist eine Autofahrerin (22) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Gegen 5.30 Uhr sei ein Autofahrer (25) auf der Schlossstraße in Richtung Berrenrather Straße gefahren. Er habe beabsichtigt nach links in Richtung Hürth-Gleuel abzubiegen. Zeitgleich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren