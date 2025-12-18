Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251218-3: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Brühl (ots)

Ermittlungen nach Unfallursache aufgenommen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag (18. Dezember) in Brühl hat sich ein Autofahrer (44) schwerste Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Mann unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Fahrer eines Nissan gegen 13.10 Uhr auf der Euskirchener Straße aus Richtung Badorf in Richtung Römerstraße gefahren sein. Aus bislang ungeklärter Ursache ist er in Höhe der Hausnummer 58 nach links von seiner Fahrspur abgekommen und mit einem am Straßenrand parkenden Lieferfahrzeug auf der Gegenfahrbahn zusammengestoßen. Zum Zeitpunkt der Kollision habe sich keine Person im Lieferfahrzeug befunden.

Alarmierte Polizisten sperren die Unfallörtlichkeit für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme komplett ab. Ein Verkehrsunfallaufnahme Team der Polizei Köln unterstützt die Beamten vor Ort bei der Spurensicherung.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zur Unfallursache bereits aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell