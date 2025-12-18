PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251218-1: Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Berrenrather Straße mehr als eine Stunde gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (17. Dezember) in Frechen ist eine Autofahrerin (22) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Gegen 5.30 Uhr sei ein Autofahrer (25) auf der Schlossstraße in Richtung Berrenrather Straße gefahren. Er habe beabsichtigt nach links in Richtung Hürth-Gleuel abzubiegen. Zeitgleich sei die 22-Jährige mit ihrem Wagen auf der Berrenrather Straße in Richtung Holzstraße unterwegs gewesen. Als der 25-Jährige abgebogen sei, kam es zum Zusammenstoß.

Alarmierte Polizisten fuhren zum Unfallort, nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Weitere Beamte sperrten die Berrenrather Straße zwischen der Holzstraße und der Anschlussstelle der Bundesautobahn (BAB) 1 bis etwa 7.15 Uhr ab. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats entnommen. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 13:18

    POL-REK: 251217-2: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

    Hürth (ots) - Hebelmarken an Terrassentür Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen am Dienstagabend (16. Dezember) in eine Wohnung in Hürth-Efferen eingebrochen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten die Unbekannten Schmuck. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 08:42

    POL-REK: 251217-1: Autofahrer nach Verkehrsunfall in Klinik verstorben

    Bedburg (ots) - Weiterer Unfallbeteiligter schwer verletzt Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt: Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (16. Dezember) in Bedburg ist ein Autofahrer (20) so schwer verletzt worden, dass er wenig später in einer Klinik verstarb. Zudem erlitt ein weiterer Autofahrer (30) schwere Verletzungen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren