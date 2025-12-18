Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251218-1: Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Berrenrather Straße mehr als eine Stunde gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (17. Dezember) in Frechen ist eine Autofahrerin (22) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Gegen 5.30 Uhr sei ein Autofahrer (25) auf der Schlossstraße in Richtung Berrenrather Straße gefahren. Er habe beabsichtigt nach links in Richtung Hürth-Gleuel abzubiegen. Zeitgleich sei die 22-Jährige mit ihrem Wagen auf der Berrenrather Straße in Richtung Holzstraße unterwegs gewesen. Als der 25-Jährige abgebogen sei, kam es zum Zusammenstoß.

Alarmierte Polizisten fuhren zum Unfallort, nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Weitere Beamte sperrten die Berrenrather Straße zwischen der Holzstraße und der Anschlussstelle der Bundesautobahn (BAB) 1 bis etwa 7.15 Uhr ab. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats entnommen. (sc)

