Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251217-1: Autofahrer nach Verkehrsunfall in Klinik verstorben

Bedburg (ots)

Weiterer Unfallbeteiligter schwer verletzt

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (16. Dezember) in Bedburg ist ein Autofahrer (20) so schwer verletzt worden, dass er wenig später in einer Klinik verstarb. Zudem erlitt ein weiterer Autofahrer (30) schwere Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich an der Unfallstelle um die beiden Männer und brachten sie in Krankenhäuser.

Nach derzeitigem Sachstand sei der 30-Jährige gegen 16.50 Uhr in einem Ford auf der Landesstraße (L) 279 von Bedburg kommend in Richtung Grevenbroich gefahren. Gleichzeitig sei der 20-Jährige in einem VW in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Auf der Strecke zwischen Bedburg und dem Gewerbegebiet Mühlenerft sei der 30-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten und dabei mit dem VW zusammengestoßen. Feuerwehrkräfte befreiten den 20-Jährigen aus dem VW.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Rhein-Kreis-Neuss unterstützte vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 23.40 Uhr. Eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn. Die Beamten stellten die beiden Autos sowie die Handys der Unfallbeteiligten sicher. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell