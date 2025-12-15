Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251215-2: Zeugensuche nach Sachbeschädigung an Autos

Brühl (ots)

Täter flüchtig

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Freitag (12. Dezember) Außenspiegel von geparkten Autos in Brühl beschädigt haben sollen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll der oder sollen die Unbekannten zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr Außenspiegel von mehreren Autos an der Kierberger Straße beschädigt haben. Ein aufmerksamer Zeuge habe im Bereich der Breslauer Straße eine 185 bis 190 Zentimeter große Person mit einer weiteren Person über den Fußweg in Richtung eines Seniorenheims weglaufen sehen, nachdem er laute Geräusche gehört hatte.

Alarmierte Polizisten fahndeten nach Verdächtigen. Weitere Beamte nahmen die insgesamt drei Sachverhalte auf und fertigten Strafanzeige. Die Ermittlungen der Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 23 dauern an. (sc)

