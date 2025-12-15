PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251215-2: Zeugensuche nach Sachbeschädigung an Autos

Brühl (ots)

Täter flüchtig

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Freitag (12. Dezember) Außenspiegel von geparkten Autos in Brühl beschädigt haben sollen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll der oder sollen die Unbekannten zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr Außenspiegel von mehreren Autos an der Kierberger Straße beschädigt haben. Ein aufmerksamer Zeuge habe im Bereich der Breslauer Straße eine 185 bis 190 Zentimeter große Person mit einer weiteren Person über den Fußweg in Richtung eines Seniorenheims weglaufen sehen, nachdem er laute Geräusche gehört hatte.

Alarmierte Polizisten fahndeten nach Verdächtigen. Weitere Beamte nahmen die insgesamt drei Sachverhalte auf und fertigten Strafanzeige. Die Ermittlungen der Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 23 dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 10:51

    POL-REK: 251215-1: "Crash Kurs NRW" im Medio in Bergheim - Einladung für Medienvertreter

    Bergheim (ots) - Termin am 16. Dezember 2025 Die letzte Veranstaltung "Crash Kurs NRW" 2025 der Polizei Rhein-Erft-Kreis findet dieses Jahr am 16. Dezember um 10 Uhr erneut im Medio in Bergheim statt. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler nehmen an dem Crash Kurs teil. Das Verkehrsunfallpräventionsprogramm wird seit vielen Jahren im Rhein-Erft-Kreis angeboten. Wir ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 07:44

    POL-REK: 251214-1: Betrunkene Autofahrerin beschädigt Ampel bei Verkehrsunfall und flüchtet

    Bergheim (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (14.12.) gegen 02:00 Uhr kollidiert eine Nissan-Fahrerin mit einer Ampel und beschädigt diese so schwer, dass die Ampel nicht mehr funktionstüchtig ist. Eine 71-jährige Bergheimerin befuhr die Köln-Aachener-Straße aus Bergheim kommend in Fahrtrichtung Kerpen-Horrem. An der Kreuzung Köln-Aachener-Straße / ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 15:26

    POL-REK: 251212-4: Container aufgebrochen - Zeugensuche

    Frechen (ots) - Diverse Getränkeflaschen entwendet Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen in der Nacht zu Donnerstag (11. Dezember) einen Container in Frechen aufgebrochen und mehrere Getränkeflaschen daraus entwendet haben. Die Beamten der Zentralen Anzeigenbearbeitung haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren