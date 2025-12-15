PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251215-1: "Crash Kurs NRW" im Medio in Bergheim - Einladung für Medienvertreter

Bergheim (ots)

Termin am 16. Dezember 2025

Die letzte Veranstaltung "Crash Kurs NRW" 2025 der Polizei Rhein-Erft-Kreis findet dieses Jahr am 16. Dezember um 10 Uhr erneut im Medio in Bergheim statt. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler nehmen an dem Crash Kurs teil. Das Verkehrsunfallpräventionsprogramm wird seit vielen Jahren im Rhein-Erft-Kreis angeboten.

Wir würden uns freuen, Sie als Medienvertreter beim "Crash Kurs NRW" am

Dienstag, 16. Dezember 2025, ab 9.45 Uhr im Medio Bergheim, Konrad-Adenauer-Platz 1, 50126 Bergheim

begrüßen zu dürfen.

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

