Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251214-1: Betrunkene Autofahrerin beschädigt Ampel bei Verkehrsunfall und flüchtet

Bergheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (14.12.) gegen 02:00 Uhr kollidiert eine Nissan-Fahrerin mit einer Ampel und beschädigt diese so schwer, dass die Ampel nicht mehr funktionstüchtig ist.

Eine 71-jährige Bergheimerin befuhr die Köln-Aachener-Straße aus Bergheim kommend in Fahrtrichtung Kerpen-Horrem. An der Kreuzung Köln-Aachener-Straße / Graf-Otto-Straße kam die Fahrzeugführerin nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Mast der dortigen Ampel. Anschließend flüchtete die Unfallverursacherin von der Unfallstelle.

Die eingesetzten Polizeibeamten fanden am Unfallort den vorderen Stoßfänger des flüchtigen Fahrzeugs inkl. des Kennzeichen auf. An der Halteranschrift trafen Polizeibeamte die Fahrzeugführerin noch in ihrem Fahrzeug sitzend an. Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallverursacherin Alkoholgeruch fest. Die Fahrzeugführerin war nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Im Einsatzverlauf ergaben sich zudem Hinweise, dass die Fahrzeugführerin ebenfalls unter der Einwirkung von Medikamenten stand. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein der Unfallverursacherin sicher.

Die alarmierten Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und sicherten Spuren.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (rb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

