POL-REK: 251212-3: Mutmaßliche Einbrecherin vorläufig festgenommen

Pulheim (ots)

Komplizin flüchtig

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Donnerstagvormittag (11. Dezember) eine Verdächtige (13) in Pulheim-Sinnersdorf vorläufig festgenommen. Ihr wird vorgeworfen mit einer bislang unbekannten Komplizin in ein Haus eingebrochen zu sein. Die flüchtige Komplizin sei etwa 160 Zentimeter groß und schlank. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 11 Uhr soll sich der Geschädigte im Keller des Hauses im Bereich der Peterstraße und der Peter-Wolff-Straße aufgehalten haben, als er aus dem Erdgeschoss Geräusche gehört habe. Als er nachgeschaut habe, habe er zwei junge Frauen in seinem Wohnzimmer stehen sehen. Er rief die Polizei. Eine der Tatverdächtigen habe er festgehalte. Die andere Frau lief davon.

Alarmierte Polizisten fuhren umgehend zum Tatort und nahmen die 13-Jährige vorläufig fest. Dabei bemerkten sie, dass Täter ein Fenster des Hauses aufgebrochen hatten. Bei der Sachverhaltsaufnahme gab ein Zeuge an, dass zwei Frauen gegen 11 Uhr in den Garten des Nachbarhauses geklettert seien. Ein Anwohner habe die zwei Unbekannten in seinem Garten bemerkt und sie umgehend angesprochen. Daraufhin seien sie weggegangen und in einem schwarzen Kleinwagen davongefahren.

Die Beamten stellten das beschriebene Fahrzeug, das sich immer noch in der Nähe befand, sicher, nahmen die 13-Jährige zur Identitätsfeststellung mit zu einer Polizeiwache und fertigten eine Strafanzeige. Kriminalbeamte sicherten Spuren am Tatort. (sc)

