Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251211-2: Zeugensuche nach Wohnungseinbrüchen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Terrassentüren beschädigt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Mittwoch (10. Dezember) in Wohnungen in Bergheim und Wesseling eingebrochen sind. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen drangen Täter zwischen 9.30 Uhr und 11.15 Uhr in ein Haus, das sich zwischen der Rheinstraße und der Burgstraße in Wesseling-Urfeld befindet, ein. Sie sollen die Terrassentür mit einem Gegenstand eingeworfen haben, so in die Räumlichkeiten gelangt sein und zahlreiche Schränke durchwühlt haben. Eine aufmerksame Zeugin habe im Garten der Geschädigten eine schlanke, etwa 180 Zentimeter große Person mit schwarzem Hoodie und großer Kapuze auf dem Kopf gesehen. Laut ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Mobiltelefone und Uhren.

Zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr sollen sich Einbrecher Zutritt zu einem Haus an der Römerstraße in Bergheim verschafft haben. Auch hier sollen die Täter eine Terrassentür eingeschlagen haben und so in das Haus gelangt sein. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Alarmierte Polizisten fahndeten nach den Tätern, dokumentierten Spuren an den Tatorten und fertigten Strafanzeigen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell