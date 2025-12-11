PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251211-2: Zeugensuche nach Wohnungseinbrüchen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Terrassentüren beschädigt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Mittwoch (10. Dezember) in Wohnungen in Bergheim und Wesseling eingebrochen sind. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen drangen Täter zwischen 9.30 Uhr und 11.15 Uhr in ein Haus, das sich zwischen der Rheinstraße und der Burgstraße in Wesseling-Urfeld befindet, ein. Sie sollen die Terrassentür mit einem Gegenstand eingeworfen haben, so in die Räumlichkeiten gelangt sein und zahlreiche Schränke durchwühlt haben. Eine aufmerksame Zeugin habe im Garten der Geschädigten eine schlanke, etwa 180 Zentimeter große Person mit schwarzem Hoodie und großer Kapuze auf dem Kopf gesehen. Laut ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Mobiltelefone und Uhren.

Zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr sollen sich Einbrecher Zutritt zu einem Haus an der Römerstraße in Bergheim verschafft haben. Auch hier sollen die Täter eine Terrassentür eingeschlagen haben und so in das Haus gelangt sein. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Alarmierte Polizisten fahndeten nach den Tätern, dokumentierten Spuren an den Tatorten und fertigten Strafanzeigen. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 11:33

    POL-REK: 251211-1: Polizisten nehmen zwei mutmaßliche Betrüger fest

    Bedburg (ots) - Aufmerksamer Bankmitarbeiter bemerkte Betrug Polizisten haben am Mittwochvormittag (10. Dezember) zwei Männer (38, 47) in Bedburg festgenommen. Sie sollen einen Senior dazu gebracht haben, zu einer Bank zu gehen, um eine hohe Summe Bargeld abzuheben. Die Männer müssen sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Betrugs verantworten. Bereits ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 14:37

    POL-REK: 251210-2: Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

    Brühl (ots) - Unfallbeteilgter fuhr vom Unfallort davon Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (9. Dezember) in Brühl-Badorf ist eine Frau (45) leicht verletzt worden. Ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin soll nach dem Unfall davongefahren sein. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 11:31

    POL-REK: 251210-1: Zeugensuche nach Einbruch in Fahrschule

    Brühl (ots) - Polizisten stellten Hebelmarken fest Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Dienstag (9. Dezember) in eine Fahrschule in Brühl-Vochem eingebrochen zu sein. Einer der Täter habe zur Tatzeit eine helle Hose, einen Kapuzenpullover und darüber einen Parker mit einem Emblem auf der linken Seite getragen. Die zweite Person sei mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren