POL-REK: 251210-2: Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Brühl (ots)

Unfallbeteilgter fuhr vom Unfallort davon

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (9. Dezember) in Brühl-Badorf ist eine Frau (45) leicht verletzt worden. Ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin soll nach dem Unfall davongefahren sein. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der oder die unbekannte Unfallbeteiligte wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe die 45-Jährige gegen 15 Uhr an der Seite eines Autos in der Steingasse gestanden. Gleichzeitig sei der oder die Unbekannte auf der Steingasse in Richtung Alte Bonnstraße gefahren und habe die Fußgängerin touchiert. Anschließend sei er oder sie unvermittelt weitergefahren.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (jus)

