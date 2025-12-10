PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251210-2: Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Brühl (ots)

Unfallbeteilgter fuhr vom Unfallort davon

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (9. Dezember) in Brühl-Badorf ist eine Frau (45) leicht verletzt worden. Ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin soll nach dem Unfall davongefahren sein. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der oder die unbekannte Unfallbeteiligte wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe die 45-Jährige gegen 15 Uhr an der Seite eines Autos in der Steingasse gestanden. Gleichzeitig sei der oder die Unbekannte auf der Steingasse in Richtung Alte Bonnstraße gefahren und habe die Fußgängerin touchiert. Anschließend sei er oder sie unvermittelt weitergefahren.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 11:31

    POL-REK: 251210-1: Zeugensuche nach Einbruch in Fahrschule

    Brühl (ots) - Polizisten stellten Hebelmarken fest Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Dienstag (9. Dezember) in eine Fahrschule in Brühl-Vochem eingebrochen zu sein. Einer der Täter habe zur Tatzeit eine helle Hose, einen Kapuzenpullover und darüber einen Parker mit einem Emblem auf der linken Seite getragen. Die zweite Person sei mit ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 14:39

    POL-REK: 251209-2: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Hürth (ots) - Zusammenstoß mit anderem Radfahrer Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (8. Dezember) in Hürth-Hermülheim ist eine Fahrradfahrerin (54) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Laut ersten Ermittlungen sei die 54-Jährige gegen 13.45 Uhr auf dem Gehweg des Deutschen Ring von der Zufahrt zum Drosteweg in Richtung Stettiner Weg ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 13:36

    POL-REK: 251209-1: Unbekannte brechen in Café ein

    Frechen (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern, die in der Nacht zu Montag (8. Dezember) in Frechen in ein Café eingebrochen sein sollen. Die Täter haben Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 22 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren