Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251209-2: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürth (ots)

Zusammenstoß mit anderem Radfahrer

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (8. Dezember) in Hürth-Hermülheim ist eine Fahrradfahrerin (54) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen sei die 54-Jährige gegen 13.45 Uhr auf dem Gehweg des Deutschen Ring von der Zufahrt zum Drosteweg in Richtung Stettiner Weg gefahren. Gleichzeitig sei ein zweiter Radfahrer (20) in entgegengesetzter Richtung auf dem Gehweg unterwegs gewesen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Zweiradfahrer. Die 54-Jährige sei gestürzt und zog sich dabei die schweren Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten dokumentierten die Spuren, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

