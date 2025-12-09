Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251209-1: Unbekannte brechen in Café ein

Frechen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern, die in der Nacht zu Montag (8. Dezember) in Frechen in ein Café eingebrochen sein sollen. Die Täter haben Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet.

Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail a poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten in der Zeit von 0:30 Uhr bis 5.30 Uhr eine Notausgangstür der Gaststätte an der Hauptstraße aufgehebelt haben. Augenscheinlich durchwühlten sie Schränke in dem Café und brachen mehrere Spielautomaten auf. Mit Bargeld aus den Automaten seien sie geflüchtet. Ein Mitarbeiter habe den Schaden am frühen Morgen festgestellt und die Polizei verständigt.

Alarmierte Polizisten durchsuchten das Objekt und fertigten eine Strafanzeige. Beamte der Kriminalpolizei sicherten anschließend Spuren. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell