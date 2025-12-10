Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251210-1: Zeugensuche nach Einbruch in Fahrschule

Brühl (ots)

Polizisten stellten Hebelmarken fest

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Dienstag (9. Dezember) in eine Fahrschule in Brühl-Vochem eingebrochen zu sein. Einer der Täter habe zur Tatzeit eine helle Hose, einen Kapuzenpullover und darüber einen Parker mit einem Emblem auf der linken Seite getragen. Die zweite Person sei mit einer schwarzen Jogginghose, Sneakern und einer Winterjacke bekleidet gewesen. Laut ersten Ermittlungen entwendeten die Unbekannten Bargeld.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 8.45 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter die Polizei, nachdem er bemerkte, dass die Tür der Fahrschule an der Hauptstraße offenstand. Auf den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera sind gegen 2.40 Uhr zwei Personen in den Räumlichkeiten zu sehen. Hinzugerufene Polizisten stellten Hebelmarken an der Tür fest.

Die Beamten dokumentierten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell