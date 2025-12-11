PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251211-1: Polizisten nehmen zwei mutmaßliche Betrüger fest

Bedburg (ots)

Aufmerksamer Bankmitarbeiter bemerkte Betrug

Polizisten haben am Mittwochvormittag (10. Dezember) zwei Männer (38, 47) in Bedburg festgenommen. Sie sollen einen Senior dazu gebracht haben, zu einer Bank zu gehen, um eine hohe Summe Bargeld abzuheben. Die Männer müssen sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Betrugs verantworten.

Bereits am Dienstag (9. Dezember) sollen die Betrüger den Geschädigten angerufen haben. Unter einem erfundenen Vorwand brachten sie den Bedburger dazu, zur Bank zu gehen, um Bargeld abzuheben. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter erkannte den Betrugsversuch und rief die Polizei.

Am Mittwoch gegen 12 Uhr sollen sich die Betrüger erneut für eine Übergabe des Geldes beim Geschädigten gemeldet haben. Alarmierte Polizisten fuhren umgehend zur Anschrift des Mannes in Bedburg-Kirdorf und trafen dort auf die beiden Tatverdächtigen. Der 38-Jährige versuchte in einem BMW vor der Polizei zu flüchten. Doch die Beamten stoppten den Mann und nahmen ihn sowie seinen 45 Jahre alten Komplizen, der bereits im Haus war, fest.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 12 dauern an.

Die Polizei rät: Geben Sie keine Informationen zu Wertgegenständen, Bargeldbeständen oder Bankkonten an Fremde heraus und gehen Sie nie auf die vorgetragenen Forderungen ein. Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung und übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an Personen, die Sie nicht kennen. Lassen Sie sich in Telefonaten nicht unter Druck setzen und legen Sie stattdessen auf. Informieren Sie die Polizei unter der Notrufnummer "110" über derartige Vorfälle. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

