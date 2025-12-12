Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251212-1: Autofahrer unter Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hürth (ots)

Mann leistete Widerstand und bedrohte Polizisten

Polizisten haben am Donnerstagmittag (11. Dezember) einen Autofahrer (40) in Alt-Hürth gestoppt. Er steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren zu sein. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann Widerstand und verletzte einen Polizisten dabei leicht. Zudem bedrohte und beleidigte er die Beamten.

Ein Polizist bemerkte in seiner Freizeit den 40-Jährigen, den er aus vorherigen Polizeieinsätzen kannte, gegen 13 Uhr in einem Peugeot an der Kreuzung der Landessstraße (L) 103 und der Hürther Straße. Er informierte seine Kollegen und fuhr dem Mann hinterher. In der Straße "Mühlenhof" stoppte der Peugeotfahrer. Gleichzeitig trafen die alarmierten Polizisten ein und kontrollierten den Mann. Dabei bemerkten die Beamten geweitete Pupillen und ein aggressives Verhalten beim 40-Jährigen. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, Amphetamin und Kokain, woraufhin die Beamten eine Blutprobe anordneten.

Zur Entnahme der Blutprobe brachten die Beamten den nunmehr Beschuldigten in eine Arztpraxis. Während der Fahrt leistete der Mann Widerstand und beleidigte sowie bedrohte die Beamten. Dabei zog sich ein Polizist leichte Verletzungen zu. Die Beamten stellten fest, dass der 40-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und kein gültiger Versicherungsschutz für den Peugeot besteht. Zudem waren die Kennzeichen an dem Peugeot gestohlen und gehörten zu einem anderen Auto.

Die Beamten fertigten mehrere Strafanzeigen, untersagten dem Mann die Weiterfahrt und stellten den Schlüssel des Autos sicher. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen. (jus)

