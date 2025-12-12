Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251212-2: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kerpen (ots)

Ermittlungen dauern an

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (11. Dezember) in Kerpen ist ein Radfahrer (71) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik.

Laut ersten Erkenntnissen war ein Renaultfahrer (78) gegen 10.45 Uhr auf der Straße "Filzengraben" in Richtung Stiftstraße unterwegs. Zeitgleich sei ein Radfahrer auf der Straße "Filzengraben" in Richtung Schulstraße gefahren und gestürzt. Aus bislang ungeklärtem Grund sei der Autofahrer gegen den 71-Jährigen gefahren und soll ihn kurz mitgeschleift haben.

Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen übernommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell