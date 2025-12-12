PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251212-2: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kerpen (ots)

Ermittlungen dauern an

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (11. Dezember) in Kerpen ist ein Radfahrer (71) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik.

Laut ersten Erkenntnissen war ein Renaultfahrer (78) gegen 10.45 Uhr auf der Straße "Filzengraben" in Richtung Stiftstraße unterwegs. Zeitgleich sei ein Radfahrer auf der Straße "Filzengraben" in Richtung Schulstraße gefahren und gestürzt. Aus bislang ungeklärtem Grund sei der Autofahrer gegen den 71-Jährigen gefahren und soll ihn kurz mitgeschleift haben.

Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen übernommen. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 12:26

    POL-REK: 251212-1: Autofahrer unter Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Hürth (ots) - Mann leistete Widerstand und bedrohte Polizisten Polizisten haben am Donnerstagmittag (11. Dezember) einen Autofahrer (40) in Alt-Hürth gestoppt. Er steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren zu sein. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann Widerstand und verletzte einen ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 14:21

    POL-REK: 251211-2: Zeugensuche nach Wohnungseinbrüchen

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Terrassentüren beschädigt Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Mittwoch (10. Dezember) in Wohnungen in Bergheim und Wesseling eingebrochen sind. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut ersten Erkenntnissen drangen Täter zwischen 9.30 Uhr ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 11:33

    POL-REK: 251211-1: Polizisten nehmen zwei mutmaßliche Betrüger fest

    Bedburg (ots) - Aufmerksamer Bankmitarbeiter bemerkte Betrug Polizisten haben am Mittwochvormittag (10. Dezember) zwei Männer (38, 47) in Bedburg festgenommen. Sie sollen einen Senior dazu gebracht haben, zu einer Bank zu gehen, um eine hohe Summe Bargeld abzuheben. Die Männer müssen sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Betrugs verantworten. Bereits ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren