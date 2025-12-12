Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251212-4: Container aufgebrochen - Zeugensuche

Frechen (ots)

Diverse Getränkeflaschen entwendet

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen in der Nacht zu Donnerstag (11. Dezember) einen Container in Frechen aufgebrochen und mehrere Getränkeflaschen daraus entwendet haben.

Die Beamten der Zentralen Anzeigenbearbeitung haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 5.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei. Er habe bemerkt, dass ein Container, der auf dem Parkplatz eines Discounters am Zedernweg stehe, aufgebrochen worden war. Aus dem Container sollen zahlreiche Paletten mit Getränkeflaschen entwendet worden sein. Am Mittwochabend (10. Dezember) gegen 21.30 Uhr sei der Container noch verschlossen gewesen.

Die hinzugerufenen Polizisten dokumentierten die Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell