Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251216-1: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pulheim (ots)

Unfall im Kreuzungsbereich

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (15. Dezember) in Pulheim-Stommeln ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen sei gegen 12.45 Uhr eine Autofahrerin in ihrem Mercedes auf der Venloer Straße aus Richtung Nußbaumer Weg in Richtung Josef-Gladbach-Platz gefahren. Der Motorradfahrer soll zeitgleich in die entgegengesetzte Richtung gefahren sein. Beim Abbiegen nach links auf die Kammstraße seien beide im Kreuzungsbereich kollidiert. Ersthelfer kümmerten sich um den verletzten Motorradfahrer.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. Eine Fachfirma schleppte das Motorrad ab. Die Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell