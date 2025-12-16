PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251216-1: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pulheim (ots)

Unfall im Kreuzungsbereich

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (15. Dezember) in Pulheim-Stommeln ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen sei gegen 12.45 Uhr eine Autofahrerin in ihrem Mercedes auf der Venloer Straße aus Richtung Nußbaumer Weg in Richtung Josef-Gladbach-Platz gefahren. Der Motorradfahrer soll zeitgleich in die entgegengesetzte Richtung gefahren sein. Beim Abbiegen nach links auf die Kammstraße seien beide im Kreuzungsbereich kollidiert. Ersthelfer kümmerten sich um den verletzten Motorradfahrer.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. Eine Fachfirma schleppte das Motorrad ab. Die Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 15:13

    POL-REK: 251215-2: Zeugensuche nach Sachbeschädigung an Autos

    Brühl (ots) - Täter flüchtig Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Freitag (12. Dezember) Außenspiegel von geparkten Autos in Brühl beschädigt haben sollen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:51

    POL-REK: 251215-1: "Crash Kurs NRW" im Medio in Bergheim - Einladung für Medienvertreter

    Bergheim (ots) - Termin am 16. Dezember 2025 Die letzte Veranstaltung "Crash Kurs NRW" 2025 der Polizei Rhein-Erft-Kreis findet dieses Jahr am 16. Dezember um 10 Uhr erneut im Medio in Bergheim statt. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler nehmen an dem Crash Kurs teil. Das Verkehrsunfallpräventionsprogramm wird seit vielen Jahren im Rhein-Erft-Kreis angeboten. Wir ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 07:44

    POL-REK: 251214-1: Betrunkene Autofahrerin beschädigt Ampel bei Verkehrsunfall und flüchtet

    Bergheim (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (14.12.) gegen 02:00 Uhr kollidiert eine Nissan-Fahrerin mit einer Ampel und beschädigt diese so schwer, dass die Ampel nicht mehr funktionstüchtig ist. Eine 71-jährige Bergheimerin befuhr die Köln-Aachener-Straße aus Bergheim kommend in Fahrtrichtung Kerpen-Horrem. An der Kreuzung Köln-Aachener-Straße / ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren