Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251216-2: Alkoholisierter Autofahrer nach Unfall ins Krankenhaus

Erftstadt (ots)

Zeuge verständigte den Notruf

Polizisten haben am Montagabend (15. Dezember) in Erftstadt einen alkoholisierten Autofahrer (48) aus seinem Auto gerettet. Der Mann saß bei laufendem Motor in seinem verschlossenen Mini-Cooper und reagierte zunächst nicht auf die Beamten. Rettungskräfte brachten den Verunfallten in ein Krankenhaus.

Etwa gegen 18:20 Uhr bemerkte ein Zeuge den Mini an der Kreuzung von Bließheimer Straße und Carl-Schurz-Straße in einer Bucht für Linienbusse. Der PKW war mit einem Verkehrsschild kollidiert. Ein Mann habe regungslos im Wagen gesessen. Weil der Fahrer nicht reagiert habe und die Autotüren sich nicht öffnen ließen, verständigte der Helfer die Polizei.

Alarmierte Polizisten schlugen die Fensterscheibe der Fahrertür ein, sicherten das Fahrzeug und versorgen den 48-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der augenscheinlich unverletzte Fahrer war weder zeitlich noch örtlich orientiert und reagierte auch nicht auf Ansprachen der Beamten. Da allerdings ein starker Alkoholgeruch von ihm ausging, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten den Führerschein des Fahrers sicher und veranlassten die Sicherstellung seines Wagens.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

