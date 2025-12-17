PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251217-3: Alkoholisierter Autofahrer fährt Ampel um

POL-REK: 251217-3: Alkoholisierter Autofahrer fährt Ampel um
Frechen (ots)

Blutprobe entnommen und Führerschein sichergestellt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (17. Dezember) ist ein alkoholisierter Autofahrer (60) in Frechen gegen dem Mast einer Ampel gefahren. Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und regelten zeitweise den Verkehr.

Gegen 8.30 Uhr meldeten mehrere Zeugen bei der Polizeileitstelle einen umgeknickten Ampelmast auf der Holzstraße im Kreuzungsbereich zur Kölner Straße. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, fanden sie dort auch den mutmaßlichen Unfallverursacher in seinem beschädigten Audi vor. Der 40-Jährige zeigte stark verzögerte Reaktionen, Konzentrationsschwierigkeiten und eine undeutliche Aussprache. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,5 Promille.

Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Die Sachbearbeiter der Verkehrskommissariats werden die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung in Folge Alkoholgenusses aufnehmen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

