Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251217-2: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Hürth (ots)

Hebelmarken an Terrassentür

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen am Dienstagabend (16. Dezember) in eine Wohnung in Hürth-Efferen eingebrochen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten die Unbekannten Schmuck.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sollen die Bewohner ihre Wohnung an der Bachstraße gegen 19 Uhr verlassen haben. Als sie gegen 20.20 Uhr zurückkehrten, stellten sie den Einbruch fest. Die Wohnung und alle Schränke und Kommoden seien durchsucht worden.

Alarmierte Polizisten dokumentierten die Spuren und stellten Hebelmarken an einer Terrassentür fest. Sie fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

