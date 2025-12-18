Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251218-2: Polizisten kontrollieren Autofahrer nach illegalem Rennen

Bergheim (ots)

Blutprobe entnommen und Führerschein sichergestellt

Polizisten haben am Mittwochmittag (17. Dezember) in Bergheim-Thorr einen Autofahrer (46) kontrolliert, der zuvor versuchte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Die Beamten stellten den Führerschein und das Fahrzeug des Mannes sicher.

Gegen 13 Uhr sahen die Beamten den Peugeot ohne Kennzeichen im Rückstau einer Ampel an der Kreuzung der Zievericher Straße und der Römerstraße. Als der 46-Jährige bemerkte, dass der Streifenwagen für eine Kontrolle wendete, scherte er aus der Reihe der wartenden Autos aus, überholte sie an der linken Seite und fuhr bei Rotlicht über die Kreuzung in die Römerstraße.

Mit eingeschaltetem Blaulicht und weiteren Anhaltesignalen folgten die Beamten dem Flüchtigen, der mit hoher Geschwindigkeit durch die 30er Zone fuhr. Beim Überfahren einer Bremsschwelle hob der Peugeot kurzzeitig von der Fahrbahn ab. In einer Sackgasse beendete der Autofahrer seinen Fluchtversuch.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 46-Jährigen zitternde Hände, aggressives Verhalten und eine Distanzlosigkeit fest. Ein freiwilliger Drogenvortest bestätigte den Verdacht des Drogenkonsums. Die angeordnete Blutprobe entnahm ein Arzt im Krankenhaus. Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass das Fahrzeug nicht angemeldet war und keine Versicherungsschutz bestand.

Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Fahrzeugrennens, der Straßenverkehrsgefährdung infolge des Konsums von Betäubungsmittelns und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen. (hw)

