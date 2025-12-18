PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 251218-4: Polizei sucht nach Verkehrsunfall weitere Hinweisgeber

Bedburg (ots)

Autofahrer nach Verkehrsunfall in Klinik verstorben

Nachtrag zur Pressemeldung mit der Ziffer 1 vom 17. Dezember 2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/6181061

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (16. Dezember) in Bedburg suchen die Ermittler der Verkehrskommissariats einen Verkehrsteilnehmer, der weitere Hinweise zum Unfallhergang geben könnte. Der Autofahrer oder die Autofahrerin sei in einem silbernen Auto unmittelbar vor dem 20-Jährigen gefahren, der später im Krankenhaus verstarb.

Die Ermittler nehmen Hinweise zur unbekannten Person unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Auch der oder die Unbekannte wird gebeten, sich zu melden.

Nach derzeitigem Sachstand sei ein 30-Jähriger gegen 16.50 Uhr in einem Ford auf der Landesstraße (L) 279 von Bedburg kommend in Richtung Grevenbroich gefahren. Gleichzeitig sei der 20-Jährige in einem VW in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Vor ihm sei der oder die Unbekannte in dieselbe Richtung gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Fordfahrer nach links in den Gegenverkehr geraten. Laut aktuellen Ermittlungen sei der oder die Unbekannte dem Ford nach rechts auf den Seitenstreifen ausgewichen. Anschließend seien der Ford und der VW zusammengestoßen. Das gesuchte, silberne Auto sei danach davongefahren. Beim Zusammenstoß wurde der 20-Jährige so schwer verletzt, dass er später in einem Krankenhaus verstarb.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

